Die MMC Studios in Köln gelten als eine der größten und modernsten Studiolandschaften Europas. Jetzt stellte das Studio, das auch als Dienstleister für Entertainment-Shows und Serien agiert, eine bislang in Deutschland einzigartige Technik vor: ein neues Filmset bestehend aus modernen hochauflösenden LED-Walls mit virtuellen 3D-Inhalten als Hintergrund.

In der Vergangenheit wurde bei Studio-Produktionen vorrangig mit Greenscreens, Projektionen oder auf große Leinwände gedruckten starren Hintergründen gearbeitet. Mit LED-Walls lassen sich Kameraperspektiven flexibler gestalten und der Hhintergrund kann mit wenigen Klicks angepasst werden: Ob einzelne Gegestände wie beispielsweise Felsen verrücken, das Wetter ändern oder die Uhrzeit der Szene vom Tag in die Abenddämmerung verlegen. Das erspart Zeit und nimmt auch Druck von allen Beteiligten, die Szene in einer bestimmten Sequenz unbedingt fertigzustellen.

Die Beleuchtung der Schauspieler und die Spiegelung des Lichtes sollen durch den dynamischen Bildverlauf auf den riesigen LED-Walls ebenfalls wirklichkeitsnaher zur Geltung kommen. Zudem vermitteln die hochauflösenden virtuellen 3D-Inhalte auch den Schauspielern das Gefühl, in der Szene zu sein, was sie dabei unterstützt, natürlicher zu wirken. Die Technik könnte auch für experimentelle Filmemacher interessant sein.

„Bislang hat diese Technik bei uns im Land noch niemand. Allerdings haben wir jetzt auch schon einige Anfragen von Film- und Fernsehproduktionen bekommen, die sich die Arbeit mit dieser Innovation vorstellen können. Deshalb haben wir zur Präsentation des Ganzen auch dieses Filmset aufgebaut, das ein halbes Vermögen gekostet hat“, sagte MMC-Geschäftsführer Jens Wolf.