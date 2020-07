MicroLED Samsung launcht zwei neue The Wall for Business Modelle

Wer invidisXworld verfolgt, hat den Launch bereits mitbekommen. Jetzt wird es offiziell: Samsung Electronics erweitert sein MicroLED-Portfolio mit neuen „The Wall for Business“ in 1,6 mm und 1,2 mm. Das erstgenannte Modell ist bereits verfügbar, Anfang August folgt die Version mit einem etwas kleineren Pixel Pitch. Beide Versionen unterstützen vollumfänglich den HDR10+ Standard. Die Spitzenhelligkeit beträgt in der 1,6 mm-Variante 1.400 cd/m2, beziehungswiese 1.600 cd/m2 bei der 1,2 mm Wall.

„Gerade in Verkaufsräumen herrscht häufig eine anspruchsvolle Lichtsituation: Die Sonne scheint durch die Fenster, Spotlights heben Produkte hervor und die Deckenbeleuchtung erhellt den gesamten Raum“, erklärt SoungHyun Oh, Product Manager CE Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Hohe Helligkeitswerte und ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 sorgen dafür, dass Bildinhalte unabhängig von der Lichtsituation klar zur Geltung kommen.“

Die hohen Kontrastwerte werden unter anderem durch die Quantum HDR Technologie von Samsung erreicht. Diese Technologie betont helle Bereiche des Bildes und grenzt sie besser von dunkleren Stellen ab. Hinzu kommt die Black Seal Technologie: Ein Überzug über die Leuchtdioden verringert die Oberflächenreflexion und sorgt dadurch für ein tiefes Schwarz. Zugleich schützt die Technologie die Dioden vor äußeren Einflüssen. Wartungsarbeiten und technische Anpassungen sind dank eines innovativen Mechanik-Designs von vorne durchführbar. Es bedarf also keinen zusätzlichen Platz, um an die Technik auf der Rückseite zu gelangen.

„Mit der Vorstellung unseres neuen MicroLED-Portfolios unterstreichen wir unseren Anspruch, Technologieführer im Bereich hochauflösender Bildwiedergabe zu sein und die passenden Lösungen für unterschiedlichste Betrachtungssituationen zu liefern“, sagt SoungHyun Oh. „Um Nutzern den Zugang zu Samsungs MicroLED-Technologie zu erleichtern, orientieren wir uns bei der Preisgestaltung an bereits bestehenden, etablierten Serien.“

The Wall for Business kann dank des modularen Aufbaus flexibel an die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden und des Raumes angepasst werden – egal ob es sich dabei um Verkaufsflächen, Hotellobbys oder Meetingräume handelt. Die einzelnen Cabinets haben eine Einbautiefe von 7,2 cm und lassen sich nahtlos und leicht justierbar mit dem Samsung Frame Kit an der Wand anbringen.

Weitere Infos zu den neuen The Wall for Business Modellen gibt invidisXworld auf YouTube. Einfach mal reinschauen.