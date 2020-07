Die erste Sendung unseres neuen YouTube Channels ‚invidis X world‘ ist online. Damit bringen wir die Digital Signage Welt jetzt auch als Video-Magazin zu unseren Lesern.

Für die erste Episode, die in mehreren Videos oder auch als Gesamtwerk auf unserem Kanal verfügbar ist, besuchten Florian Rotberg und Stefan Schieker zum Launch von Samsungs „The Wall For Business“ den europäischen LED-Showroom am deutschen Standort in Frankfurt Schwalbach. Einfach mal reinschauen: Zum invidisXworld-Kanal