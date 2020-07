invidisXworld Unsere erste Sendung ist online - The Wall for Business

Geht es nach Samsung, ist MicroLED die Zukunftstechnologie der Digital Signage-Branche. Nur wenige invidis-Leser und ISE-Fachbesucher dürften die Bildqualität von MicroLED-Lösungen nicht als das gegenwärtige „Non-plus Ultra“ der Visualisierung betrachten. Sony war der erste Anbieter, der MicroLED präsentierte, aber Samsung, LG, Sharp und Absen sind schnell nachgezogen. Bisher waren die ultrafeinen Pixelpitch-Lösungen mit Sub-Millimeter Auflösungen allerdings fast unbezahlbar. Außer Apple, die weltweit viele ihrer Stores mit Sonys MicroLED-Lösung ausgestattet haben, können sich die meisten Retailer und Corporate-Kunden den „Rolls-Royce der Digital Signage Welt“ nicht leisten.

Doch das ändert sich jetzt mit dem Launch von Samsung The Wall for Business. Mit 1,2mm und 1,6mm bringt Samsung eine ganze MicroLED-Familie auf den deutschen Markt mit dem Ziel die bestehende SMD-Technologie zu ersetzen. Besonders erwähnenswert ist die überraschende Preisstrategie von Samsung: die neuen MicroLED-Lösungen liegen preislich auf gleicher Höhe wie SMD.

Die von vielen Messen bekannte hochauflösende 0,8mm MicroLED ist inzwischen auch in verschiedenen Varianten verfügbar. Samsung produziert alle MicroLED Lösungen in 0,8mm, 1,2mm und 1,6mm in eigenen Fabriken in Vietnam sowohl als Standardprodukt (Build-to-Stock) wie auch Build to Order.

„The Wall for Luxury“ bleibt zwar das Flagship-Produkt für Residential-Projekte von High-Net Individuals, die in ihren Villen und Yachten die ultimative digitale Leinwand suchen. In der Business-Variante für Boardrooms, Lobbys und Corporate Showrooms ist die 0,8mm Lösung weitaus günstiger, als die im Markt oft kolportierten „halbe Millionen Euro“. Neben Luxury und Business bietet Samsung MicroLED auch als Onyx für Kinos an.

