Die Panoptec-Schwestergesellschaften G&D und Vuwall stellen ihre internationale Vertriebsorganisation neu auf. Seit dem 15. April 2026 verantwortet Mirko Aubel als Executive Vice President Sales EMEA & APAC die operative Vertriebsführung beider Unternehmen in den Regionen. Parallel wurde Eric Hénique zum Chief Revenue Officer von G&D und Vuwall ernannt.

Mit der neuen Führungsstruktur wollen beide Unternehmen ihr internationales Account-Management enger verzahnen und das gemeinsame Lösungsportfolio konsistenter im Markt positionieren.

Steigende Nachfrage

Die Neuaufstellung reagiert laut den Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach integrierten Lösungen in missionskritischen Kontrollraum- und Visualisierungsumgebungen. Gerade in internationalen Projekten erwarten Kunden und Partner ein abgestimmtes Zusammenspiel von KVM, Visualisierung und Videowandsteuerung sowie klare vertriebliche Zuständigkeiten über Regionen und Marken hinweg.

G&D und Vuwall wollen diesem Bedarf künftig mit enger koordinierter Vertriebsverantwortung begegnen: Mirko Aubel steuert die Vertriebsaktivitäten beider Unternehmen in EMEA und APAC zentral vom G&D-Hauptsitz in Siegen aus. Sein Fokus liegt auf der abgestimmten Entwicklung internationaler Key Accounts, dem Ausbau des Partnergeschäfts sowie einer einheitlicheren Marktbearbeitung in den jeweiligen Regionen.

Konsistenz und Abstimmung

Mirko Aubel bringt mehr als 14 Jahre Erfahrung in technologieorientierten B2B-Märkten mit. In leitenden Positionen bei der Assmann Group verantwortete er Vertrieb und Partnerentwicklung für IT- und KVM-nahe Infrastrukturlösungen in mehreren europäischen Märkten.

Eric Hénique, seit vielen Jahren als Managing Director und EVP Sales von Vuwall Technologies Europe tätig, verantwortet als CRO künftig die gruppenweite Umsatzentwicklung für G&D und Vuwall. Die neue Struktur verbindet damit eine zentrale Revenue-Verantwortung auf Gruppenebene mit regional gesteuerter Vertriebsführung in den strategisch wichtigen Märkten EMEA und APAC.

„Mit der neuen Struktur schaffen wir klarere Verantwortlichkeiten für die internationale Marktbearbeitung von G&D und Vuwall“, sagt Thorsten Lipp, CEO der Panoptec-Gruppe. „Für Kunden und Partner bedeutet das eine engere Abstimmung im Vertrieb, einen konsistenteren Marktauftritt und eine gezieltere Entwicklung gemeinsamer Geschäftspotenziale.“