Zwei traditionsreiche Unternehmen, die eng mit den Anfängen von Digital Signage im Unternehmensbereich verbunden sind – Real Digital Media (RDM) und X2O Media – stellen nach rund zwei Jahrzehnten in der Branche ihren Betrieb ein. Beide gehören zur Stratacache Group, die Berichten zufolge mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat – was sich in einer Reihe von Entlassungen im vergangenen Monat, unter anderem bei Scala, widerspiegelte.

RDM entwickelte Plattformen für Unternehmenskommunikationsnetzwerke und Display-Systeme am Arbeitsplatz, die es Unternehmen ermöglichten, interne Nachrichten, Videostreams und Echtzeitinformationen auf Screens im Büro und in Unternehmensumgebungen zu verbreiten. Das Unternehmen wurde 2017 von Stratacache übernommen. Sein CEO Ken Goldberg gab auf Linkedin seinen Eintritt in den Ruhestand bekannt, „da wir den Betrieb bei RDM nun in Würde abwickeln“.

DS-Tradition aus Kanada

X2O Media, ein weiteres Unternehmen aus Montreal, das tief in den Anfängen des Digital-Signage-Marktes verwurzelt war, hat nach rund 20 Jahren seinen Betrieb eingestellt. Das Unternehmen wurde Berichten nach unter Insolvenzverwaltung gestellt.

X2O Media gehörte von 2014 bis 2018 zu Barco, bevor es in die Stratacache Group integriert wurde. Das Unternehmen war im Bereich der Unternehmens-AV-Technik weithin bekannt für seine Plattform für visuelle Kommunikation, die es Unternehmen ermöglichte, Live-Videos, Daten-Dashboards und Unternehmensmitteilungen auf vernetzten Screens zu kombinieren. Die Technologie kam in Anwendungen zum Einsatz, die von Handelsräumen im Finanzdienstleistungssektor und Unternehmenszentralen bis hin zu Rundfunkumgebungen und groß angelegten internen Kommunikationssystemen reichten.

Zeugen der Konsolidierungsphase

RDM und X2O Media traten in den 2000er Jahren in der frühen Wachstumsphase der Digital-Signage-Branche auf den Plan, als Unternehmen mit vernetzten Displays für die interne Kommunikation, die IPTV-Übertragung und Echtzeit-Informationsdashboards experimentierten. Plattformen wie die von den beiden Unternehmen entwickelten trugen dazu bei, viele der Anwendungsfälle in Unternehmen zu etablieren, die später in der Arbeitsplatz- und Unternehmenskommunikation zum Standard wurden.

Beide Unternehmen wurden in den 2010er-Jahren in das breitere Stratacache-Portfolio an Digital-Signage- und Unternehmenskommunikationstechnologien integriert, was eine Phase der Branchenkonsolidierung widerspiegelte, in der größere Plattformanbieter mehrere frühere eigenständige Softwarefirmen übernahmen.