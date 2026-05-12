Der Digital-Signage-Softwarepionier Scala wird nächstes Jahr 40 Jahre alt und möchte diesen Meilenstein mit einer eigenen Website sowie Veranstaltungen vor Ort feiern. Zur Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten sammelt Scala Erinnerungen, Andenken und Meilensteine von aktuellen und ehemaligen Partnern.

Scala ist heute vielleicht nicht mehr die am meistdiskutierte CMS-Plattform, aber ihre grundlegende Rolle beim Aufbau der Digital Signage-Branche unbestritten. Das 1987 in Norwegen gegründete Unternehmen plant nun, seine Geschichte – einschließlich technischer Meilensteine, innovativer Installationen und hochkarätiger Projekte – in einem eigenen Bereich auf Scala.com zu erzählen.

Dieser Bereich soll Ende 2026 starten und sowohl wichtige Etappen als auch Bilder und Interviews mit Partnern enthalten. Neben den digitalen Inhalten sind im Rahmen der Feierlichkeiten für 2027 auch Veranstaltungen vor Ort geplant, darunter Dinner-Events, Pub-Quiz-Abende mit Partnern sowie die Rückkehr der beliebten Scala Awards.

Zum 40-jährigen Jubiläum ruft das zu Stratacache gehörende Unternehmen sein Netzwerk aus Partnern, Integratoren, Kunden und Branchenkollegen in ganz Europa und darüber hinaus dazu auf, Erinnerungen, Bilder, Videos, Presseberichte und persönliche Anekdoten beizusteuern.

Wer Material oder Erinnerungen zu „Scala: The First 40“ beitragen möchte, kann diese per E-Mail an first40@scala.com senden. Einsendeschluss ist der 30. November 2026.

Für Scala war das Jahr bereits ereignisreich: Neben der Veröffentlichung von Scala Enterprise Version 13.60 und Auftritten auf verschiedenen Fachmessen wurden auch zahlreiche digitale Lösungen umgesetzt – darunter das Repsol-Projekt für einen der weltweit führenden Multi-Energie-Anbieter sowie die landesweite Einführung digitaler Kommunikationssysteme in Filialen von Benu Apotheek, einem der größten Gesundheitsversorger in den Niederlanden.