Absen Live ernennt Olivier De Bock zum Business Development Manager für die Benelux-Region. Damit verankert sich die Rental-Sparte für Event-AV des Herstellers in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.

Olivier De Bock arbeitet dabei von Belgien aus. Dabei soll er Partnerschaften ausbauen und LED-Lösungen für Live-Events, Broadcast und Entertainment betreuen.

Ich freue mich darauf, eng mit Produktionspartnern in Benelux zusammenzuarbeiten, um Projekte mit Lösungen zu unterstützen, die den Anforderungen des Live-Betriebs gerecht werden“, sagt Olivier De Bock.

Zuvor bei Vidzio tätig

Olivier De Bock bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Broadcast-Produktionen, Live Events und Display-Technologien mit. Zuvor er war Manager bei Vidzio BV. Auch im Business Development war Olivier De Bock dort tätig. Hinzu kommen 13 Jahre als freiberuflicher Vision Mixer auf Live-Produktionen.

Die Ernennung folgt einer Reihe von Personalentscheidungen, mit denen Absen Europe seit 2025 lokale Vertriebsstrukturen aufbaut. Im April 2026 berief das Unternehmen Mark Mason als Business Development für ProAV in UK und Irland.

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