Die Mediaplus Group baut ihre internationale Führungsstruktur aus: Seit Mitte April 2026 verantwortet Costin Mihaila als Global Chief Market Officer die globale Wachstumsagenda der Agenturgruppe.

Costin Mihaila war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei Essencemediacom und WPP tätig, zuletzt als Global Client President sowie Managing Director EMEA bei Essencemediacom. In seiner neuen Funktion soll er insbesondere das internationale Geschäft außerhalb Deutschlands ausbauen und die Weiterentwicklung der lokalen Standorte begleiten. Darüber hinaus verantwortet er die internationale Abstimmung zentraler Bereiche wie Produktentwicklung, Talentmanagement, Beratungsqualität und Kundenmanagement.

„Unser Ziel ist es, Mediaplus als globale Agenturgruppe weiterzuentwickeln, die mit bestehenden und neuen Kunden wächst – in einzelnen Märkten ebenso wie über Ländergrenzen hinweg“, sagt Costin Mihaila.

Laut Mediaplus arbeitet Costin Mihaila dabei eng mit den Management-Teams der internationalen Houses of Communication sowie den globalen Expertenteams zusammen. Die Position berichtet direkt an Mediaplus-Global-CEO Matthias Brüll. „Mit Costin schaffen wir mehr Konsistenz für unsere Kunden über Märkte hinweg und stärken die internationale Zusammenarbeit“, erklärt Matthias Brüll. „Das gilt für die Qualität unserer Beratung, für die individuellen AI-Lösungen aus unserem House of AI und für unsere Expansion. Costin bringt eine starke Kundenperspektive und ein tiefes Marktverständnis mit, was für die nächste Phase unseres Wachstums sehr wichtig sein wird.“

Die Mediaplus Group gehört zur Serviceplan Group und ist international in zahlreichen Märkten vertreten.