Air Transat, eine kanadische Fluggesellschaft, startet eine neue Kampagne. Dafür nimmt die Airline die hohen und weiter steigenden Ticketpreise für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft als Ausgangspunkt. Die Kosten für einen Stadionbesuch frustriert Fußballfans weltweit.

Auf den Motiven der Kampagne werden dabei in Echtzeit die Kosten für Stadiontickets mit den Preise für einen Hin- und Rückflug zum Spielort verglichen.

Stadionticket vs. Flugticket

Die Kampagne entstand gemeinsam mit Courage Montreal.

Inhaltlich ist einerseits der Ticketpreis zu sehen, der für den Besuch eines WM-Spiels zu zahlen ist. Andererseits wird der Preis eines Flugtickets gezeigt, das einen ins die teilnehmende Nation bringt.

Aus Unmut soll Kaufkraft entstehen

Die Airline erhofft sich dabei besonders unter den kanadische Fans ein Publikum, das seinen Unmut humorvoll gespiegelt bekommt. So soll man dann motiviert werden, in das Land zu reisen, anstatt sich das Länderspiel anzusehen.

Laut Air Transat soll die Aktion zudem zeigen, dass Fußballkultur nicht auf Stadien beschränkt ist, sondern auch auf Straßen, in Cafés und im Alltag der Zielländer stattfindet.

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