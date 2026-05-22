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Airline-Kampagne zur WM

Zwischen Tribüne und Take-off

Eine kanadische Airline nimmt die hohen Preise für Tickets zur Fußball-Weltmeisterschaft zum Anlass für eine Werbekampagne. Sie zeigt die unterschiedlichen Kosten von Flug- und Stadiontickets.
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Ticketpreise gegen Tribünenpreise: Air Transat will Fußballfans in die teilnehmende Länder bringen, statt in die Stadion. (Foto: Air Transat)
Ticketpreise gegen Tribünenpreise: Air Transat will Fußballfans in die teilnehmende Länder bringen, statt in die Stadion. (Foto: Air Transat)

Air Transat, eine kanadische Fluggesellschaft, startet eine neue Kampagne. Dafür nimmt die Airline die hohen und weiter steigenden Ticketpreise für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft als Ausgangspunkt. Die Kosten für einen Stadionbesuch frustriert Fußballfans weltweit.

Auf den Motiven der Kampagne werden dabei in Echtzeit die Kosten für Stadiontickets mit den Preise für einen Hin- und Rückflug zum Spielort verglichen.

Stadionticket vs. Flugticket

Die Kampagne entstand gemeinsam mit Courage Montreal.

Ein Motiv aus der aktuellen Kampagne von Air Transat. (Foto: Air Transat)
Ein Motiv aus der aktuellen Kampagne von Air Transat. (Foto: Air Transat)

Inhaltlich ist einerseits der Ticketpreis zu sehen, der für den Besuch eines WM-Spiels zu zahlen ist. Andererseits wird der Preis eines Flugtickets gezeigt, das einen ins die teilnehmende Nation bringt.

Aus Unmut soll Kaufkraft entstehen

Die Airline erhofft sich dabei besonders unter den kanadische Fans ein Publikum, das seinen Unmut humorvoll gespiegelt bekommt. So soll man dann motiviert werden, in das Land zu reisen, anstatt sich das Länderspiel anzusehen.

Laut Air Transat soll die Aktion zudem zeigen, dass Fußballkultur nicht auf Stadien beschränkt ist, sondern auch auf Straßen, in Cafés und im Alltag der Zielländer stattfindet.

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