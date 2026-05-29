Zum Juni 2026 kommt Markus Fischer zum Schweizer Außenwerbre APG|SGA und übernimmt die Leitung der Unit „Transport Advertising“. Er war zuletzt bei CH Media als Head of Sales Regional Publishing tätig und war 2011 bis 2023 schon einmal für Transport Advertising tätig. Damit ist er mit den Bedürfnissen der Werbekunden genauso vertraut wie mit den zentralen Themen der Vertragspartner, den Verkehrsbetrieben.

APG|SGA vermarktet für rund 120 Partner im öffentlichen Verkehr mehr als 100.000 analoge Außen- und Innenwerbeflächen sowie mehr als 1.900 Screens in über 6.000 Fahrzeugen.

Markus Fischer wird an Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising, berichten. Dieser freut sich über die Verstärkung: „Mit Markus Fischer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die sowohl das Außenwerbegeschäft als auch unsere Organisation bestens kennt und gemeinsam mit dem ganzen Team den Erfolg unserer Partner im Werbe- und Partnermarkt sicherstellen wird.“

Der bisherige Unit-Leiter Andreas Steltzlen übernimmt im Rahmen dieser frühzeitig geplanten Nachfolgeregelung bis zu seiner Pensionierung die Rolle als Key Account Manager und Projektleiter Transport Advertising.