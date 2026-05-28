Der Hygh-Screen in Berlin sollte von Anfang an mehr sein als nur eine 243 Quadratmeter große Werbefläche. Er sollte Leben in das Forum des Center am Potsdamer Platz bringen, das 2025 nach einer 300-Millionen-Euro-Renovierung wiedereröffnet wurde. Die ultimative Gelegenheit, die LED-Fläche glänzen zu lassen, bietet nun die kommende Fußball-WM: Zehn ausgewählte Spiele werden live und kostenlos unter dem Glasdach des ehemaligen Sony Centers übertragen.

Gezeigt werden die Partien auf der rund 100 Quadratmeter großen Frontseite des Über-Eck-Displays, das insgesamt 40,5 Meter lang und 6 Meter hoch ist. Mit einem Pixelpitch von 3,9 Millimetern und Outdoor-LED-Technologie von Samsung übertrifft der Screen die Auflösung der meisten temporären Public-Viewing-Flächen.

Übertragen werden alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie sieben weitere Partien – darunter das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Zusätzlich sind drei Spiele der K.-o.-Phase mit möglicher deutscher Beteiligung geplant; welche Begegnungen gezeigt werden, entscheidet sich nach Abschluss der Gruppenphase. Alle übertragenen Spiele beginnen vor 22 Uhr Berliner Zeit. Möglich macht das eine Sonderregelung der Stadt Berlin, die Public Viewings für alle Spiele mit Anstoß vor 22 Uhr erlaubt.

Mit der Aktion will sich das Center als zentraler, frei zugänglicher Public-Viewing-Hotspot etablieren – insbesondere, nachdem die Fanmeile am Brandenburger Tor in diesem Jahr ausfällt. Die Werbeplätze vor und nach den Spielen gewinnen damit zusätzlich an Attraktivität.