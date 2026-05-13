„Der Nächste bitte“, kann nun der Screen im Wartebereich einer Praxis sagen, die einen TV-Wartezimmer-Anschluss hat. Denn der DooH-Anbieter erweitert sein digitales Ökosystem. Mit dem neuen Feature PAS Pro können die Screens in Arztpraxen dafür genutzt werden, Patienten aufzurufen. Für Bestandskunden ist es ab sofort verfügbar.

Das neue System lässt sich per GDRT-Schnittstelle an gängige Verwaltungssoftware anbinden. Es ist auch auf mehreren Screens gleichzeitig nutzbar.

Damit kann PAS Pro auch dort eingesetzt werden, wo es mehrere Wartebereiche und behandelnde Ärzte gibt. Die Displays rufen dann einen Patienten auf, sobald ein Behandlungszimmer frei ist. Zudem lässt sich das Feature auch manuell steuern.

Entweder mit Namen oder Nummern

Praxen können dabei für sich selbst entscheiden, wie sie ihre Patienten aufrufen möchten. PAS Pro kann entweder Namen oder Nummern anzeigen. Auch ein Signalton ist optional. Laut TV-Wartezimmer ist das Feature DSGVO-konform.

„Wir haben bewusst einen einfachen, praktischen Ansatz gewählt: PAS Pro löst ein Problem, das Praxen täglich erleben, ohne dass sie dafür ihre gesamten Prozesse umstellen müssen“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer.

Laut dem DooH-Anbieter ist das System sowohl für Einzelpraxen als auch Kliniken ausgelegt. Zudem erleichtere PAS Pro die Abläufe in Praxen, indem es die Umgebungen ruhiger und übersichtlicher mache.

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