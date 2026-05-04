Bereits seit 2023 ist der Flughafen BER Teil von „Skyconnect“ – des deutschlandweiten Flughafen-DooH-Netzwerks von Media Frankfurt. Nun wird die Zusammenarbeit mit programmatischer Werbeausspielung erweitert. Dafür ist das Inventar des BER an die Supply-Side-Plattform Viooh von JC Decaux, einem der Anteilseigner von Media Frankfurt, angebunden.

Mit der Erweiterung lassen sich Werbekampagnen am Hauptstadtflughafen über entsprechende Programmatic-Plattformen einkaufen – darunter Demand-Side-Plattformen wie The Trade Desk, Google Display & Video 360 oder Hivestack. Alternativ erfolgt der programmatische Einkauf als Managed Service über Media Frankfurt.

57 Screens im programmatischen Inventar

Zum Start umfasst das programmatisch verfügbare Inventar 57 digitale Werbeflächen. Diese verteilen sich auf zentrale Passagierbereiche in den Terminals 1 und 2 und sollen laut Betreiber zusammen mehr als 7,5 Millionen wöchentliche Impressionen im Jahr 2026 erreichen.

Das Inventar setzt sich aus drei Formaten zusammen:

42 „Digital City Light Poster“ entlang der Passagierwege in Terminal 1 und 2

9 „Digital Screens Arriving“ im Bereich der Gepäckausgabe in Terminal 2

6 „Digital Plaza“-Screens in zentralen Zonen nahe Retail- und Gastronomieflächen

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Datengetriebene Kampagnen

Die programmatische Vermarktung eröffnet für Werbetreibende verschiedene Nutzungsszenarien: Echtzeit-Anpassungen, zielgruppenbasierte Ausspielung sowie die Optimierung laufender Kampagnen anhand von Performance-Daten.

Ein weiterer Anwendungsfall ist sogenanntes „Flight Triggering“, bei sich Inhalte auf Basis von Flugdaten ausspielen lassen – etwa in Abhängigkeit von Destination, Herkunft oder Sprache der Reisenden.

„Programmatic DooH gewinnt im Mediamix zunehmend an Bedeutung. Umso wichtiger, dass die programmatische Vernetzung deutscher Flughäfen weiter voranschreitet“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt. „Die Anbindung des BER an unser programmatisches Netzwerk schafft für Werbetreibende noch mehr Flexibilität für datenbasierte Kommunikationskonzepte – Kampagnen lassen sich effizient über mehrere Airports hinweg ausspielen, jetzt auch am Hauptstadtflughafen.“

Der BER zählt mit rund 26,1 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr zu den größten Flughäfen Deutschlands und dient als wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Hauptstadtregion.