DS Templates schließt eine Partnerschaft mit Teleologos. Damit können Media4Display-Nutzer auf die Plattform zugreifen, um Content zu erstellen. Zudem erhalten sie Zugriff auf die Bibliothek von DS Templates — mit einsatzfertigen Vorlagen, Tools für dynamische Inhalte und automatisierten Workflows.

Die Partnerschaft richtet sich an Enterprise-Netzwerke. DS Templates will damit Unternehmen ansprechen, die Inhalte auf Displays im großem Maßstab aktuell, markenkonform und relevant halten wollen.

DS Templates bietet neben den animierten Vorlagen auch die Integration von Live-Daten sowie Automatisierungstools. Diese unterstützen Teams bei der Erstellung von Screen-Content ohne Grafikdesign- oder Technikkenntnisse. Die Media4Display-Plattform von Telelogos dient dem Management von Enterprise-Digital-Signage. Sie ermöglicht unter anderem die Verteilung von Inhalten über größere Screen-Netzwerke

Beide Unternehmen geben an, dass die Integration Organisationen einen schnelleren Weg von der Inhaltserstellung bis zur Ausspielung bietet.