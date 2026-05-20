Digital Signage steht unter Druck: AI-Disruption, geopolitische Krisen, steigende Kosten und Konsolidierung verändern den Markt grundlegend. Die DSS-Keynote „NextGen Signage“ zeigte, wo die größten Herausforderungen liegen – und wo neue Chancen entstehen.

Die Digital Signage-Branche entwickelt sich nicht mehr nur weiter – sie verändert sich grundlegend. So die Kernbotschaft der invidis-Keynote „NextGen Signage“ auf dem Digital Signage Europe 2026.

Nach einem schwierigen Jahr startete der Markt mit vorsichtigem Optimismus in 2026. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit durch geopolitische Spannungen, AI-Disruption, Cybersecurity-Risiken und steigenden Kostendruck.

2025: Flacher Markt mit Lichtblicken

Laut aktuellen Daten von Futuresource gingen die weltweiten Digital Signage-Hardware-Verkäufe 2025 um rund zwei Prozent zurück. Gleichzeitig legten Software und Services weiter deutlich zu.

Der Trend bahnt sich schon seit Jahren an: Hardware verliert an Bedeutung, während Cloud-Plattformen, Managed Services und wiederkehrende Softwareumsätze zu den eigentlichen Wachstumstreibern werden.

Für 2026 bleiben die Erwartungen vorsichtig. LED könnte den Hardwaremarkt wieder leicht ins Plus bringen, während Software und Services weiter stärker wachsen dürften.

LED gewinnt Marktanteile

Die DNA der Hardware-Landschaft verändert sich weiter: LED gewinnt zunehmend Marktanteile von LCD. Analysten wie Futuresource erwarten, dass LED das Umsatzvolumen von LCD bis 2029 überholen könnte.

Sinkende Preise und neue Einsatzbereiche treiben die Technologie immer stärker in den Mainstream.

Eine Branche in der Polykrise

Das Marktumfeld bleibt hochvolatil. Die Branche kämpft nicht mit einer einzelnen Krise, sondern mit mehreren gleichzeitig:

Zölle und schwache Retail-Nachfrage in den USA

Lieferkettenprobleme durch geopolitische Konflikte

Steigende Transport- und Memory-Chip-Preise

Wachsende Cybersecurity-Risiken

AI-getriebene Marktveränderungen

Diese Gemengelage macht Prognosen schwierig. Unternehmen verbringen immer mehr Zeit damit, operative Probleme zu lösen, statt langfristige Strategien umzusetzen.

Zölle und Geopolitik belasten weiter

Handelskonflikte und Zölle bleiben ein großes Thema. In Europa bleibt die Skepsis gegenüber US-Anbietern bestehen, während in den USA vor allem der Mittelstand unter steigendem Preisdruck leidet.

Auch die Nachfrage im US-Retail bleibt schwach. Viele Händler verschieben Investitionen oder verkleinern ihre Rollouts.

Zusätzlichen Druck erzeugt der Nahostkonflikt. Vor allem Transportwege aus Asien sind deutlich teurer geworden – insbesondere durch die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus. Teilweise ersetzt Lkw-Transport inzwischen die Schifffahrt, allerdings deutlich ineffizienter und teurer.

Cybersecurity wird zum Kernthema

Digital Signage-Netzwerke geraten zunehmend als Kollateralschaden in größere Cyberangriffe. Gleichzeitig reichen klassische SoC-Updatezyklen nicht mehr aus. Sicherheitsupdates alle 18 bis 24 Monate passen nicht mehr zur heutigen Bedrohungslage.

Mit Microsofts MDEP-Ökosystem werden quartalsweise Updates zunehmend zum neuen Standard.

Auch AI verändert die Cybersecurity-Landschaft massiv. Tools wie Anthropic Mythos zeigen, wie AI Sicherheitslücken automatisch erkennen kann – und gleichzeitig, wie viele Schwachstellen überhaupt existieren.

Für die Branche bedeutet das: Security wird zur Daueraufgabe.

Erste echte Schwächezeichen im Markt

2025 zeigten sich zudem erste deutliche Schwächezeichen innerhalb der Branche.

Vestel verabschiedete sich als erster großer Displayhersteller vom Digital Signage-Markt – ein weiteres Zeichen für den enormen Wettbewerbsdruck aus China.

Gleichzeitig liquidiert Stratacache Berichten zufolge Teile seiner Unternehmensstruktur. Auch wenn die Folgen noch unklar sind, zeigt sich: Selbst die größten westlichen Marktakteure stehen zunehmend unter Druck.

Google wiederum hat sich vorerst weitgehend aus dem Signage-Markt zurückgezogen, um sich auf AI sowie die Zusammenführung von Android und ChromeOS zu konzentrieren. Die neue Plattform soll ab 2027 oder 2028 im Enterprise-Markt starten.

Parallel treten chinesische Hersteller wie TCL, Hisense, BOE und AUO zunehmend mit eigenen Digital Signage-Ökosystemen auf.

AI verändert die Spielregeln

Künstliche Intelligenz dominiert die meisten Diskussionen der Konferenz. No-Code-Plattformen wie Lovable zeigen, wie schnell sich heute Web-Apps entwickeln lassen.

Gleichzeitig wird deutlich: Professionelle Digital Signage-Plattformen brauchen weiterhin robuste Infrastruktur, Sicherheit und langfristiges Lifecycle-Management – Bereiche, die „vibe-coded“ Anwendungen kaum abdecken können.

Die gute Nachricht für die Branche: Geschäftsmodelle, die Lizenzen an der Anzahl der Geräte nicht der User festlegen, lassen sich nicht so schnell von AI-Agenten zerstören als klassische SaaS-Modelle.

Managed Signage wächst weiter

Einer der wichtigsten Trends bleibt Managed Signage. Digital Signage-Netzwerke werden zunehmend als dauerhaft betriebene Infrastruktur betrachtet – nicht mehr als einmalige Installationsprojekte. Remote Management, Lifecycle-Services und operative Betreuung werden damit zu zentralen Geschäftsfeldern.

Die Branche wird erwachsen

Gleichzeitig beschleunigt sich die Konsolidierung im Markt. Private-Equity-Unternehmen setzen verstärkt auf Buy-and-Build-Strategien.

Trotz aller Herausforderungen bleibt der Gesamtausblick positiv. Der Digital Signage Business Climate Index (DBCI) stieg im ersten Quartal 2026 auf 74,2 Punkte und signalisiert weiter steigenden Optimismus.

Die spannendsten Wachstumsmärkte

Besonders großes Potenzial sieht die Branche aktuell in drei Bereichen:

Enterprise Communication

Flughäfen

Verteidigung

Alle drei Segmente profitieren vom steigenden Bedarf an sicherer und zentral gesteuerter Kommunikationsinfrastruktur.

Was „NextGen Signage“ bedeutet

Das Konzept „NextGen Signage“ – das Leitthema der DSS Europe 2026 – steht nicht einfach für bessere Displays oder intelligentere Software. Es beschreibt eine Branche, die sich grundlegend neu erfindet. Das von invidis entwickelte Framework, das im Jahrbuch 2026 veröffentlicht wird, basiert auf vier zentralen Prinzipien:

Re-imagine: z.B. Digitale Leinwände neu denken

Re-think: z.B. Content-Verteilung neu definieren

Re-invent: z.B. Interaktion mit Signage neu gestalten

Re-calibrate: z.B. Rollen im Ökosystem neu ordnen

Die Botschaft der Keynote war klar: Digital Signage bleibt widerstandsfähig, doch die Spielregeln verändern sich schnell. Die Gewinner der kommenden Jahre werden nicht die Unternehmen sein, die einfach nur Displays verkaufen und installieren. Erfolgreich werden jene Anbieter sein, die Infrastruktur, Services, AI, Security und Betrieb in skalierbare langfristige Ökosysteme integrieren – und dabei die Komplexität bestehender Branchenstrukturen reduzieren.

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