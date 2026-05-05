Data Modul erweitert sein Display-Portfolio um 13,3-Zoll-E-Paper-Screens mit integriertem Frontlicht. Die Lösung kombiniert reflektive E-Paper-Technologie mit einem Frontlicht und Coverglas mit UV- und IR-Filter. Das Münchner Unternehmen hat die Lösung selbst entwickelt.

E-Paper-Technologie nutzt Umgebungslicht zur Darstellung von Inhalten und benötigt kein dauerhaft aktives Backlight. Das macht die Displays für Anwendungen im Kontext von Green City Concepts und öffentlichen Ausschreibungen mit Nachhaltigkeitskriterien relevant. Wegen des geringen Energiebedarfs sind laut Hersteller auch autarke Systeme mit Solar- oder Batteriebetrieb möglich.

Kundenspezifische Anpassungen möglich

„Für Anwender ist entscheidend, dass Informationen dauerhaft sichtbar sind und der Energiebedarf gleichzeitig möglichst gering bleibt. Genau hier spielen E-Paper-Displays ihre Stärken aus“, sagt Florian Pesahl, CEO bei Data Modul.

Als Einsatzfelder nennt Data Modul Informationssysteme im öffentlichen Nahverkehr, Digital Signage sowie ESLs in Retail. Im Außenbereich ist das Display auf langlebige, wartungsarme Installationen ausgelegt. Neben der Display-Integration bietet das Unternehmen Customizing-Optionen: Coverglas-Design, Farbtemperatur-Tuning, mechanische Integration sowie Ambient-Light-Sensoren.