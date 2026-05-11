Vortex ist eine zylindrische LED-Installation, die Virtual-Reality-ähnliche Erlebnisse ermöglicht – jedoch ohne Headset. Die Struktur misst laut Elport Digital rund 9 Meter im Durchmesser und etwa 5 Meter in der Höhe. Automatische LED-Türen sorgen dafür, dass sich der Raum vollständig schließt und so ein geschlossenes visuelles Umfeld für kleine Besuchergruppen entsteht.

Das Unternehmen sieht das Konzept als Weiterentwicklung seiner bisherigen Arbeiten mit LED Caves, Domes, Tunneln und anderen gekrümmten Display-Architekturen. Darüber hinaus bewirbt das Unternehmen auch deutlich größere immersive LED-Dome-Installationen mit bis zu 50 Metern Durchmesser und positioniert die Technologie klar im Bereich XR, Mixed Reality und erlebnisorientierter Unterhaltung.

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Als mögliche Einsatzfelder nennt Elport unter anderem Einkaufszentren, Besucherattraktionen, Markeninszenierungen sowie Simulator-Umgebungen. Gerade dort wächst der Bedarf an immersiven Formaten, die mehrere Personen gleichzeitig erleben können, ohne dass Wearables oder andere persönliche Endgeräte erforderlich sind.

Der zunehmende Fokus auf immersive LED-Umgebungen spiegelt einen breiteren Trend im Experience Retail und in der Entertainment-Branche wider: physische Räume werden immer stärker mit großformatiger Display-Technologie verschmolzen, um gemeinsame digitale Erlebnisse zu schaffen.