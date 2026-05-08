Für bis zu vier 4K-Screens Concept nimmt Giada D108 ins Portfolio

Der Münchner Value-Add-Distributor Concept International listet den Giada D108 im Produktportfolio — ein kompakter Booksize-PC mit AMD Ryzen Prozessoren. Der Computer unterstützt bis zu vier 4K-Displays.

Der D108 richtet sich an Multiscreen- und Videowall-Installationen in Retail, Corporate und Industrie. Er verfügt über vier HDMI 2.0 Ports mit EDID-Unterstützung. Die Konnektivität umfasst weiter sechs USB-Ports, zwei LAN-Anschlüsse, WLAN, Bluetooth sowie optionales mobiles Internet.

AI-Modelle einsetzbar

In der Topkonfiguration mit AMD Ryzen 7 erreicht der D108 eine Gesamtleistung von 38 TOPS, davon 16 TOPS über die dedizierte AI NPU. Das ermöglicht den Betrieb komplexer AI-Modelle direkt am Gerät – ohne Cloud-Anbindung und DSGVO-konform. Als Betriebssysteme stehen Windows 11 und Linux Ubuntu zur Verfügung.

Weitere Einsatzfelder sind somit zielgruppenbasierte Werbeausspielung, Heatmapping und Besucherstrommessung am POS. Zudem kann der D108 Auslastungen analysieren und Zutrittszonen-Monitoring in Smart Spaces betreiben.

Preise und Verfügbarkeiten

Der Giada D108 ist ab sofort über Concept International ab 950 Euro netto erhältlich. Reseller und Systemhäuser erhalten Sonderkonditionen.

Der Distributor bietet zudem einen deutschlandweiten Vor-Ort-Service innerhalb von 48 Stunden. Die Garantie beträgt drei Jahre, optional erweiterbar auf fünf Jahre.