Die Ihse GmbH hat ihre Geschäftsführung zum 1. Mai 2026 erweitert. Thomas Niessen tritt als CEO und Managing Director in das Unternehmen ein. Er verantwortet die vertrieblichen und technischen Bereiche. Frank Breitenfelder bleibt als CFO und Managing Director für die kaufmännischen, operativen und administrativen Funktionen zuständig.

Thomas Niessen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in internationalen Technologie- und Industrieunternehmen mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Siemens, TE Connectivity, R. Stahl und zuletzt Belden. Frank Breitenfelder ist seit April 2025 bei Ihse. Er kam von der Hasenkamp Gruppe und war zuvor in CFO-Funktionen bei Camfil, Jenoptik und LSG Sky Chefs tätig.

Duo folgt auf Übergangsphase

Die neue Konstellation folgt auf eine Übergangsphase: Enno Littmann übernahm ab Juni 2025 kommissarisch die Führung, nachdem Michael Spatny das Unternehmen verlassen hatte.

„Ihse hat im vergangenen Jahr wichtige Fortschritte in Struktur, Prozessen und operativer Steuerung erzielt. Auf dieser Grundlage werden wir Wachstum, Innovation und internationale Marktbearbeitung gezielt vorantreiben“, sagt Frank Breitenfelder, CFO bei Ihse.