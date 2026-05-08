Epson eröffnet im nordrhein-westfälischen Neuss sein Experience Center. Der Hersteller präsentiert dabei auf 2.600 Quadratmetern seine Lösungen aus Robotik, industrieller Druck, Textil- und Werbedruck und Etikettierung. Zudem nutzt Epson das Zentrum für Schulungen und Beratungen.

Zu den ausgestellten Produkten gehört unter anderem die Direct-to-Shape-Maschine. Sie verbindet die Robotik und Druckkopftechnologie. Damit kann sie auf dreidimensionalen Objekten drucken. Die Maschine ist dauerhaft im Experience Center zu sehen.

Roboter im Center im Einsatz

Das Experience Center wird dabei auch zum Arbeitsplatz für einen Roboter. Dieser personalisiert Kosmetikprodukte in Verbindung mit einem Etikettendrucker. Epson führt zudem die Dry-Fiber-Technologie vor, die in Recyclingverfahren eingesetzt wird.

Um sich ein Bild vom Experience Center zu machen, muss man nicht unbedingt nach Neuss aufbrechen. Epson bietet auf seiner Website einen virtuellen Rundgang an. Für einen geführte Tour vor Ort können sich Besucher zudem auf der Epson-Website einen Termin vereinbaren.