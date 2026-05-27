Das Digital Signage-Software-Unternehmen Poppulo gab die Übernahme von Sociabble bekannt, einer Plattform für Mitarbeiterbindung mit Sitz in Paris, Frankreich. Das Angebot von Sociabble erweitert die Plattform von Poppulo für Mitarbeiter- und Arbeitsplatzerfahrung um ein soziales Intranet, verbesserte mobile Funktionen und Support für Mitarbeiter an vorderster Front sowie Lösungen für Mitarbeiterfürsprache und -anerkennung. Die neuen Lösungen sollen das bestehende Produktportfolio von Poppulo ergänzen.

Poppulo – einschließlich Reach – betreut weltweit mehr als 10.000 Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Mitarbeitern. Das Digital Signage-Netzwerk umfasst weltweit mehr als 600.000 Displays. Die Poppulo Experience Platform basiert auf Poppulo AI und wurde entwickelt, um Unternehmen eine relevantere, messbare und kontrollierte Mitarbeiterkommunikation zu ermöglichen.

Eine Experience

Für Sociabble-Kunden bietet die integrierte Poppulo-Plattform eine unmittelbare Erweiterung in den Bereich Digital Signage sowie die Möglichkeit, das AI-Know-how beider Unternehmen zu bündeln, um Innovationen voranzutreiben. Während Unternehmen ihre digitale Infrastruktur konsolidieren, erweitert Sociabble die offene Experience Platform von Poppulo, die sich in das gesamte Ökosystem – von der IT-Infrastruktur über Besprechungsräume bis hin zu Mobilgeräten – einbinden lässt und globalen Unternehmen so eine einheitliche Ebene für die Mitarbeiterbindung bietet.

Die Funktionen von Sociabble – darunter Intranet, mobile Frontline-Anwendungen, Mitarbeiter-Advocacy und Belohnungslösungen – werden in die Poppulo-Plattform integriert. Durch die Zusammenführung dieser Funktionen und umfassender Kommunikations-, Interaktions- und Verhaltensdaten in einem einzigen Ökosystem erhalten Unternehmen tiefere Einblicke, die personalisiertere, relevantere und messbare Mitarbeitererlebnisse ermöglichen.