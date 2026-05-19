Nachdem der Investorendeal mit dem Finanzunternehmen Orix nicht zustande kam, verkündete Panasonic, dass es weiterhin an der neuen Mevix-Strategie festhält. Nun verkündet das Unternehmen überraschend einen neuen Baustein in seiner ProAV-Strategie: Die Panasonic Projector & Display Corporation hat hundert Prozent der ausgegebenen Anteile des britischen Medientechnologieunternehmens Hive Media Control übernommen.

Hive ist vor allem für seine Mediaplayer- und Steuerungstechnologien bekannt, die vor allem im Event- und Broadcastingbereichen zum Einsatz kommen. Das Flaggschiff von Hive, die Beeblade-Plattform, basiert auf dem Intel Smart Display Module (SDM)-Standard und ermöglicht die direkte Integration mit Projektoren, LED-Screens und Displays.

Hive bleibt als Unternehmen bestehen

Laut Panasonic soll Hive weiterhin als eigenständiges Unternehmen mit einem herstellerneutralen Marktansatz operieren. Panasonic will „das Wachstum unterstützen.“

Mit der Übernahme bringt Panasonic seine Mevix-Strategie um einen Schritt weiter. Galt es zuvor, sich als technologieunabhängiger Hardwarehersteller – mit LCD, LED und Projektion – zu positionieren, will sich nun das Unternehmen offensichtlich weiter zum ProAV-Ökosystemanbieter weiterentwickeln.

„Unter Mevix, unserer Marke für visuelle Lösungen, haben wir unser Engagement klar formuliert, Kunden über den gesamten Workflow hinweg zu unterstützen, nicht nur am Hardware-Endpunkt. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und ein bedeutender Fortschritt für ein Wachstum, das vom Geist der Marke Mevix geleitet wird“, kommentiert Yousuke Adachi, CEO der Panasonic Projector & Display Corporation.

Starke Position bei Immersive

Potenzial für die Hive-Lösungen sieht Panasonic vor allem bei immersiven Attraktionen, Museen, Themenumgebungen und anderen permanenten visuellen Installationen. In diesem Bereich habe Hive eine starke Position aufgebaut, indem es SDM-native Architektur und ein offenes Ökosystemdesign vereint.

Details zu konkreten Auswirkungen auf das Produktportfolio will Panasonic später bekanntgeben.

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