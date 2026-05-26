Avex übernimmt Yielder Audiovisual — ehemals Hecla — inklusive aller zugehörigen Geschäftsbereiche. Beiden Unternehmen wollen sich mit der Transaktionen strategisch neu aufstellen: Avex baut dabei sein AV- und Experience-Geschäft aus. Yielder richtet sich stärker auf seine Kernleistungen in IT und Kommunikation aus.

Mit der Übernahme stärkt Avex seine Präsenz im niederländischen Markt, insbesondere in den östlichen Regionen. Die Transaktion festigt zudem die Position des Unternehmens in den Benelux-Ländern und im Vereinigten Königreich.

Geografische Erweiterung & breiteres Portfolio

Neben der geografischen Expansion profitiert Avex von Yields Position in Nischenmärkten wie Bestattungen und Hochzeiten. Diese Segmente ergänzen das bestehende Kundenportfolio.

Yielder entstand aus 15 IT- und Kommunikationsunternehmen in den Niederlanden. Seit der Gründung 1995 bereut das Unternehmen Hunderte von Organisationen. In den vergangenen Jahren wuchs Yielder durch Übernahmen und die Erweiterung des Portfolios.

Das Wachstum eröffnet Chancen, erhöht aber gleichzeitig die organisatorische Komplexität. Yielder wollte sich daher neu ausrichten. Das Unternehmen trennt sich von Nicht-Kerngeschäften wie den audiovisuellen Aktivitäten. Der Fokus liegt künftig stärker auf IT- und Kommunikationslösungen.

Avex nun mit 300 Mitarbeitern an sieben Standorten

Avex positioniert sich als strategischer Partner für integrierte Kommunikations-, IT- und Experience-Lösungen und betreut nationale sowie internationale Kunden. Nach der Übernahme beschäftigt die Gruppe rund 300 Mitarbeitende an sieben Standorten in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich.

Das niederländische Familienunternehmen ist seit 2016 Teil des globalen GPA-Netzwerks. Das stärkt zusätzlich die internationale Reichweite.