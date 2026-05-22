Andrew Robson wird der neue CEO von Korbyt. In seiner neuen Rolle soll er die Plattform Korbyt Anywhere weiter skalieren und das Geschäft mit Unternehmenskommunikation ausbauen. Die Plattform unterstützt Unternehmenskommunikation, Digital Signage und Flächenmanagement über Screens, Räume und Geräte hinweg.

Zudem teilt Korbyt mit, dass Kundenbindung ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit des neuen CEOs sein wird. Auch die Expansion in internationale Märkte soll er vorantreiben.

Andrew Robson kommt von Verity, einem Anbieter für Research-Management-Software für Finanzdienstleister. Dort war er von 2021 bis 2025 ebenfalls als CEO tätig, bevor die TMX Group das Unternehmen übernahm. Vor seiner Station bei Verity war er Präsident von Earnest Analytics. Außerdem verbrachte er mehr als ein Jahrzehnt bei GLG und verantwortete dort den Umsatz im nordamerikanischen Finanzdienstleistungssektor.

Travis Kemp wird CPO

Das in Dallas ansässige Unternehmen gibt zudem zwei interne Beförderungen bekannt. Travis Kemp wird Chief Product Officer und verantwortet die Anywhere-Plattform — einschließlich AI-gestützter Digital-Signage- und Flächenmanagement-Funktionen. Nathan Fullington wird zudem Chief Customer Officer und übernimmt die Bereiche Kundenerfolg, Kundenerlebnis und langfristiges Kundenwachstum.

Korbyt wird vom Private-Equity-Unternehmen Clearhaven Partners aus Boston unterstützt und bedient Unternehmenskunden in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Banking, Herstellung und Logistik.

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