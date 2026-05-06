Johannes Müller wechselt von Grassfish, wo er für Partner- und Kundenbeziehungen sowie die globale Geschäftsentwicklung in Europa, dem Nahen Osten und den USA verantwortlich war. Zuvor war er bei Sprad als Growth- und Success Manager tätig und konzentrierte sich dort auf Enterprise-SaaS-Vertrieb sowie das Onboarding von Kunden.

In seiner neuen Rolle bei Quividi wird Müller die Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften und den Ausbau von Kundenbeziehungen vorantreiben – insbesondere mit Einzelhändlern, Betreibern von In-Store-Medien und DooH-Netzwerken in der EMEA-Region.

Die Personalie fällt in eine Phase, in der Audience Measurement zunehmend an Bedeutung im Retail-Media- und DooH-Umfeld gewinnt. Medienanbieter setzen verstärkt darauf, den Wert von Screens, Kampagnenperformance und das Engagement der Shopper präziser zu erfassen und zu bewerten.

„Der Einstieg bei Quividi ist eine fantastische Gelegenheit, Teil eines Unternehmens zu werden, das die Zukunft der In-Store-Retail-Media- und DooH-Messung maßgeblich mitgestaltet“, so Müller.

Er folgt auf Ivan del Muro, der künftig die Rolle des Global Director of Customer Success übernimmt. Ivan Del Muro wird das internationale Kundengeschäft des Unternehmens weiterhin unterstützen.