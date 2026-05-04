Philips Evnia führt das neue Feature Ambiscape ein. Es überträgt Farben und die Helligkeit von dem Gaming-Display im den gesamten Zimmer. Dafür kann es sich mit der smarten Raumbeleuchtung verbinden.

Ambiscape baut auf der AI-gestützten Ambiglow-Technologie auf. Windows Dynamic Lighting unterstützt das Feature. Dadurch passt sich nicht nur die Beleuchtung des Monitors an seine Inhalte an, sondern auch die der kompatiblen Lampen im Raum. So erweitern sich die Inhalte über den Schreibtisch hinaus in den gesamten Raum.

Die Verbindung erfolgt dabei über das USB-Upstream-Kabel, das die Daten zwischen PC und Monitor austauscht.

Aktivierung über Precision Center

Ambiscape lässt sich über den Philips Evnia Precision Center aktivieren. Dort ist es bereits verfügbar. Die User können dabei die gewünschte Intensität selbst einstellen. Außerdem lassen sich über anpassbare Profile im Philips Evnia Precision Center die bevorzugten Optionen auswählen.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Ambilight+Hue ist Ambiscape Matter-zertifiziert. Mit dem Smart-Home-Standard ist das Feature nun mit smarten Lampen anderer Hersteller kompatibel.

Feature ist kostenlos

Die neue Funktion ist für alle Nutzer kostenlos — vorausgesetzt sie besitzen einen Evnia Monitor und haben den Precision Center in der Version 1.9 installiert.

Philips Evnia ist die Gaming-Produktlinie des niederländischen Technologie-Herstellers. Zum Portfolio gehören neben Screens auch Tastaturen und Mäuse.