Die Kölner Mediaagentur Planus Media setzt eine Kampagne für die Fintech-Plattform Moss auf dem größten DooH-Screen Deutschlands um. Die Kampagne läuft auf The Whale am Hamburger Hauptbahnhof vom 18. bis 24. Mai 2026.

Die Kampagne richtet sich mit dem Slogan „Finanzteams, holt euch eure Zeit zurück“ an B2B-Zielgruppen — darunter Entscheidungsträger und Finanz-Fachkräfte.

OoH-Premiere für Moss

Moss ist eine Plattform für Firmenkreditkarten, Kreditorenrechnungen und digitales Budgetmanagement. Der Auftritt auf The Whale ist das OoH-Debüt des Unternehmens.

Ergänzend zur Kampagne auf dem großen Screens bespielt Planus Media zwei weitere Screens am Hauptbahnhof in Hamburg mit den Inhalten.

Kampagne läuft auf zwei weiteren Screens

Die beiden weiteren Displays haben je 24 Quadratmeter. Damit sind sie im Vergleich mit den 342 Quadratmetern von The Whale zwar kleiner, jedoch heißen sie bereits mit dieser Fläche „Public Video Giants“. Das macht die Dimension des größten Werbedisplays Deutschlands nochmal deutlich.

„Hamburg zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands, und The Whale gehört zu den prägnantesten DooH-Flächen im Land. Die Platzierung war eine strategische Entscheidung, um von Beginn an maximale Wirkung zu erzielen“, sagt Pascal Humpert, Key Account Manager bei Planus Media.

Im gesamten Zeitraum der Kampagne wird eine Bruttoreichweite von 3,15 Millionen Kontakten erwartet.

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