PPDS ernennt Nicole Rutherford zur Event Marketing Specialist für Nordamerika. Die Stelle ist Teil des laufenden Aufbaus des Nordamerika-Teams rund um die Infocomm 2026 in Las Vegas. Der Auftritt von PPDS dort wird zu ihren ersten Projekten zählen.

Nicole Rutherford arbeitet in ihrer neuen Position von Florida aus. Sie berichtet an Megan Lipinczyk, Director of North America Marketing bei PPDS. Ihre Aufgaben umfassen die Koordination von Trade Shows und regionalen Events, die Verwaltung von Marketing-Assets sowie die Betreuung digitaler und sozialer Inhalte.

Seit 2021 im B2B-Marketing

Über zehn Jahre Erfahrung bringt Nicole Rutherford mit. 2021 wechselte sie aus dem Bildungssektor in das B2B-Marketing. Zu ihren Schwerpunkten zählen Projektmanagement, Event Execution und Stakeholder-Kommunikation. Sie ist zudem Co-Inhaberin eines Angelunternehmens in Florida, für das sie Marketing-Aktivitäten verantwortet.

„Es geht nicht darum, die Person mit den meisten AV-Erfahrungen zu finden, sondern das beste Talent für unsere Bedürfnisse. Nicoles Hintergrund und ihre vielseitig einsetzbaren Fähigkeiten machten sie zur richtigen Kandidatin für diese Rolle“, sagt Bruce Wyrwitzke, Senior Director North America bei PPDS.