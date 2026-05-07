TCL CSOT, die Display-Tochter von TCL, präsentiert auf der SID Display Week 2026 in Los Angeles zwei Micro-Display-Lösungen. Beide sind für den XR-Markt gedacht.

Der erste vorgestellte Screen ist ein Micro-LED-Display mit 0,28 Zoll. Mit einer Pixeldichte von 5.131 PPI löst es in 1.280 x 720 auf. Das Panel basiert auf einem Siliziumsubstrat. Das Display richtet sich an Near-Eye-Anwendungen wie AR-Brillen oder dünne VR-Geräte.

Auch OLED-Lösung vorgestellt

Zudem zeigt der chinesische Hersteller ein OLED-Display mit 2,24 Zoll. Pro Zoll sind hier 1.700 Pixel verbaut, die in 2.600 x 2.784 auflösen.

Die glasbasierte Architektur erreicht ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 bei einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. TCL sieht den Screen für Anwendungen in Premium Consumer Electronics und in der Industrie.

Höhere Pixeldichte, mehr Anwendungen

Weitere auf der Messe gezeigte XR-Displays umfassen ein 2,48-Zoll-LCD mit 2.200 PPI sowie ein 3,59-Zoll-Display mit 1.512 PPI. Letzteres ist auf der Messe als integrierte Cockpit-Lösung ausgestellt.

Laut TCL sind XR-Geräte die nächste große Entwicklung in der Mensch-Maschine-Interaktion. Der XR-Markt befindet sich technologisch im Aufbau. Höhere Pixeldichten erschließen dabei neue Anwendungsfelder.