Skykit erweitert sein Digital Signage-CMS für Unternehmen um eine native Canva-Integration und neue Planungstools. Damit will die Plattform großen Organisationen die Erstellung von Inhalten und die Verwaltung von Netzwerken erleichtern.

Das US-amerikanische Unternehmen gibt dazu an, dass Nutzer mit der Canva-Integration visuelle Inhalte künftig direkt in Skykit erstellen, bearbeiten und veröffentlichen können — ohne das Up- und Downloaden von Dateien. Die Integration ist für Sommer 2026 geplant.

Auch AI-Chat integriert

Laut Skylit bietet die neue Funktion Nutzern Zugriff auf mehr als 400.000 Canva-Vorlagen sowie Steuerelemente für das Brand Kit. Das soll Unternehmen dabei helfen, die Konsistenz über Display-Netzwerke hinweg zu wahren. Zudem integriert Skylit Canva AI 2.0 — das per Befehl über einen Chat Inhalte zu generieren.

Nutzerfreundliche Design-Tools werden zunehmend in professionellen Digital Signage-Umgebungen eingesetzt. Plattformen wie Canva werden mittlerweile häufig von Personal-, Betriebs- und Kommunikationsteams genutzt, die Inhalte schnell aktualisieren müssen, ohne sich vollständig auf Designer verlassen zu müssen.

Dabei ist Governance die größte Herausforderung für Digital Signage-Anbieter: Weil mehr Abteilungen die Möglichkeit erhalten, Inhalte zu veröffentlichen, müssen Unternehmen die Mechanismen kontrollieren. Damit stellen sie sicher, dass die Inhalte genehmigt und markengerecht den Screen-Netzwerken bleiben.

Richtiger Inhalt auf gewünschtem Screen

Das löst Skykit mit „Centrally Managed Content“. Damit erhält die Zentrale oder ein zentrales Content-Team die Möglichkeit, genehmigte Inhalte direkt auf Displays an allen Standorten zu übertragen. So erreicht die richtige Botschaft den gewünschten Screen.

Zusätzlich zur Canva-Integration hat Skykit „Collections & Layouts“ eingeführt. Die neue Funktion kombiniert das Layout-Design für mehrere Zonen mit bedingtem Scheduling. Das Tool fasst somit Elemente von Skykit-Programmen und -Playlists zusammen. Nutzer können damit Layouts, Wiederholungsregeln und lokalisierte Botschaften in einem Interface verwalten.