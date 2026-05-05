Der Umsatz mit LED stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent. Das ergab der „Direct-View LED Tracking Report“ von PMA Research vom März 2026. Der Bericht erfasst Verkaufsdaten von führenden nordamerikanischen Distributoren, ProAV-Händlern und Systemintegratoren, die den gewerblichen Markt bedienen.

Andere Display-Kategorien waren im Jahresvergleich rückläufig. Jedoch sind die Vergleichswerten aus dem ersten Quartals 2025 hoch. Der Grund: zollbedingten Kaufaktivitäten führten zu einer gesteigerten Nachfrage. LED blieb jedoch im positiven Bereich.

All-in-One-Modelle machen 53 Prozent aus

Im Vertriebskanal gewannen All-in-One-LED-Systeme weiter an Marktanteil. Laut PMA machten AIO-Modelle 53 Prozent des Umsatzes seit Jahresbeginn aus, gegenüber 49 Prozent im ersten Quartal 2025.

Im ProAV-Kanal generierten kundenspezifische Konfigurationen im März mehr als 50 Prozent des LED-Umsatzes. Systemintegratoren spielen damit weiterhin bei größeren LED-Wandinstallationen eine wichtige Rolle.

PMA Research gehört zu Apogee Insight — dem Marktanalyseunternehmen, das im vergangenen Jahr von den ehemaligen Avixa-Analysten Sean Wargo und Lee Dodson gegründet wurde.