Andrea Koch verlässt die Mediaplus-Gruppe. Ab 1. Juni 2026 übernimmt sie die Geschäftsführung von It Works Außenwerbung. Die Düsseldorfer Tochterfirma der It Works Group ist das größte operative Unternehmen der Gruppe und verantwortet das klassische sowie digitale Außenwerbungsgeschäft.

Seit 2013 war Andrea Koch bei Mediaplus tätig 0151 seit April 2022 als Managing Director des Hamburger Standorts. Zuvor durchlief sie Stationen bei Heye Media, Carat und Pilot Media, wo sie die Teamleitung sowie die Direktorin Media Planning innehatte.

Andrea Kochs Erfahrung liegt damit in der strategischen Beratung und im Aufbau integrierter Medialösungen für Kunden.

Ausbau und neue Impulse zählen zu ihren Aufgaben

Bei It Works Außenwerbung soll sie damit den Ausbau des Neugeschäfts vorantreiben und neue Impulse für Bestandskunden setzen. Mit Locatrics Superview betreibt die It Works Group eine programmatische All-in-one-Plattform. Damit kann man Kampagnen anbieterübergreifend steuern.

„Out-of-Home ist eines der spannendsten Segmente im Mediamarkt — kreativ, wachstumsstark, technologiegetrieben. Das Potential will ich jetzt mit meinem Team bei der It Works Außenwerbung weiter entfalten“, sagt Andrea Koch.

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