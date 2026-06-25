Der chinesische Hersteller Absen hat das Buchungssystem für seine Showrooms überarbeitet. Zu den neuen Features zählen eine neue Navigation, Echtzeit-Zeitfensteranzeigen sowie Statusupdates zu Buchungen. Damit will Absen es Kunden und Partnern erleichtern, einen Termin zu buchen.

Die neue Plattform ist hier abrufbar. Das Angebot bietet geführte Touren, regionale Fachberatung, Eventflächen, Meetingräume, Demos und Schulungen.

2025 drei neue Showrooms in USA eröffnet

Absen betreibt weltweit mehr als 20 Showrooms auf vier Kontinenten. Allein im vergangenem Jahr eröffnete der Hersteller sechs in China und Hongkong sowie drei in den USA.

„Als globales Unternehmen mit mehr als 26 Jahren Erfahrung haben wir früh erkannt, wie wichtig es ist, Kunden die Möglichkeit zu geben, unsere Produkte in ihrem lokalen Markt direkt zu erleben“, sagt Tania Zhao, Vice President bei Absen.

Laut Absen gab es bereits Nutzer-Feedback, das die Echtzeit-Anzeigen zu Auswahl und Buchungsupdates lobt.