Der englische Fußballverein Burnley rüstete sein Stadion Turf Moor weiter mit LED auf. Der langjährige digitale Partner des Clubs ADI lieferte dafür die Hardware und übernimmt auch die Steuerung der Systeme.

Das Ergebnis des Projekts umfasst vier neue ausgestattete Bereiche. Im Bereich, wo Mannschaft, Trainer-Team und Staff das Stadion betreten, installierte ADI eine neue LED-Wand. Zudem wurde der Tunnel zum Spielfeld von der nordwestlichen in die südwestliche Ecke des Stadions umgebaut.

800 Panels für immersiven Spielertunnel

Die eingesetzten LEDs in den Tunneln sind von der ADI-eigenen MT-Serie mit einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern. Für den Tunnel zum Spielfeld baute ADI eine Stahlkonstruktion, an der mehr als 800 LED-Panels an Wänden und der Decke befestigt wurden. So entfalten sie eine immersive Wirkung und bringen den technologischen Heimvorteil.

„Die neuen Elemente dienen dazu, Fans näher an die Spieler heranzubringen – aber es geht auch darum, den Spielern eine Plattform zu bieten, von der sie Energie aus dem Stadion ziehen können“, sagt Geraint Williams, CEO bei ADI.

Doppelseite Outdoor-LEDs für Auswärtsfans

Über dem Spielertunnel zum Spielfeld installierten die Projektverantwortlichen einen weiteren LED-Screen. Außerdem kamen zwei doppelseitige LED-Displays im Außenbereich des Stadions hinzu. Diese sollen den Auswärtsfans dabei helfen, den richtigen Weg zum und vom Stadion zu finden. Hier kam ebenfalls die MT-Serie zum Einsatz -— jedoch die robustere Outdoor-Variante mit einem Pixelpitch von sechs Millimetern.

Im Projekt übernahm ADI sowohl Design, Planung und Bau. Zudem steuert ADI alle digitalen Inhalte im Stadion. Die neu installierten LEDs lassen sich in das bestehende Steuerungssystem integrieren. Insgesamt sind im Turf Moor Stadion laut ADI nun mehr als 1.000 Quadratmeter Screens und Signage-Flächen installiert.