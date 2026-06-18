Programmatic-DooH-Monetarisierungs-Partner Screenverse hat die Ernennung von Jonathan LaConti zum Senior Vice President of Sales bekannt. Damit will das US-Unternehmen seine Präsenz weiter ausbauen. und die Einführung von DooH im Omnichannel-Werbeökosystem vorantreiben.

Jonathan LaConti bringt 28 Jahre Erfahrung im Medienvertrieb in den Bereichen Digital, CTV und lineares Fernsehen mit und war zuvor in Führungspositionen bei Scripps Networks Interactive, Discovery und Warner Bros Discovery tätig. Zuletzt leitete er die Unternehmensbeziehung von Warner Bros Discovery zu WPP und verwaltete ein Portfolio mit einem jährlichen Werbeumsatz von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar.

„Jonathan LaConti ist einer der versiertesten Umsatzverantwortlichen in der modernen Medienbranche, dessen Karriere die gesamte Entwicklung der Zielgruppenansprache und -monetarisierung umfasst“, sagt Jessica Silva, Chief Operating Officer bei Screenverse. „Nun bringt er all diese Erfahrungen in den DooH-Bereich und zu uns ein – genau in dem Moment, in dem dieses Medium seinen rechtmäßigen Platz im Omnichannel-Markt einnimmt.“

In seiner neuen Rolle wird sich Jonathan LaConti darauf konzentrieren, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Sichtbarkeit sowie die Beziehungen von Screenverse auf dem Werbemarkt auszubauen. Zudem soll er eine Schlüsselrolle bei der Förderung einer leistungsstarken Teamkultur spielen.

„Im Laufe meiner Karriere habe ich nach Möglichkeiten gesucht, bei denen starke Produkte, großartige Menschen und das richtige Markt-Timing zusammenkommen, und genau das sehe ich bei Screenverse“, erklärt Jonathan LaConti. „Das Unternehmen hat sich durch die Größe, Reichweite und Vielfalt seines Standortnetzwerks eine einzigartige Position erarbeitet und schafft damit bedeutende Möglichkeiten für Werbetreibende, Verbraucher in ihrem Alltag anzusprechen.“