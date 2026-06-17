Xavier Gostely übernimmt die Leitung der Verkaufsregion Romandie beim Schweizer Außenwerber APG|SGA. Er folgt auf Daniel Meister, der das Unternehmen nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Für seine neue Position bringt Xavier Gostely Erfahrung aus dem B2B-Vertrieb und der Führung von Verkaufsteams mit. Zuletzt war er als Verkaufsleiter bei Magenta Eko/GTS Solar tätig. Davor hatte er Key-Account- und Führungsfunktionen bei Romande Energie, Swisscom Broadcast und Philip Morris inne.

In seiner neuen Rolle übernimmt Xavier Gostely die Gesamtverantwortung für die Verkaufsregion Romandie im Westen der Schweiz. Er berichtet an Michael Sutter, Leiter Verkaufsregionen und Transport Advertising bei APG|SGA.

„Mit Xavier Gostely gewinnen wir eine profilierte Führungspersönlichkeit für die Romandie“, sagt Michael Sutter. „Daniel Meister danken wir herzlich für sein großes Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Aktivitäten in der Romandie“.

Xavier Gostley startet am 1. Juli 2026 in seine neue Rolle.