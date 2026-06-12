Der Münchner VAD-Distributor Concept International nimmt zwei neue ARM-Player von Giada ins Portfolio: den DN84 und den DN83. Beide Geräte basieren auf Rockchip-Prozessoren der RK35xx-Serie und sind ab sofort verfügbar.

Der DN84 arbeitet mit einem Rockchip RK3576 Octa-Core-Prozessor sowie einer integrierten 6-TOPS-NPU. Der Embedded-PC eignet sich damit für Digital Signage-Anwendungen mit lokaler AI-Verarbeitung — etwa Besucherstromzählungen, Echtzeit-Qualitätskontrolle oder Noise Cancellation an Kiosksystemen.

DN84 in zwei Varianten verfügbar

Mit seiner lokalen Datenverarbeitung arbeitet der Player ohne Cloud-Anbindung. Das Gerät misst 165 mal 108 mal 40 Millimeter. Zudem läuft der Player ohne Lüfter. Er verfügt über einen HDMI-Ausgang und einen für WQXGA.

Den DN84 gibt es in zwei Varianten: DN84-A bietet zusätzlich einen HDMI-Eingang für Picture-in-Picture. Die Variante DN84-I kann Upscaling von Low-Resolution-Video in Echtzeit. Beide Varianten sind mit bis zu 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Storage erhältlich. Als Betriebssysteme stehen Android 14 und Linux Debian 12 zur Verfügung.

DN83 für größere Projekte

Der zweite Player ist der DN83 mit Maßen: von 116 mal 106 mal 30 Millimetern. Er richtet sich an Projekte mit hohen Stückzahlen. Ein Rockchip RK3528A Quad-Core-Prozessor und ein HDMI-Ausgang für QHD-Ausgabe decken Standard-Digital Signage-Anforderungen ab — etwa im Filialgeschäft oder an Tankstellen. Der Player ist mit 2 Gigabyte RAM und 32 oder 64 Gigabyte Storage erhältlich und unterstützt Android 13 sowie Linux Debian 11.

Concept International bietet den DN84 ab 265 Euro netto an, den DN83 ab 168 Euro. Für beide Geräte bietet der Distributor optional einen Vor-Ort-Service — innerhalb von 48 Stunden deutschlandweit —, Total Preparation Service und eine Garantie von drei Jahren mit optionaler Verlängerung auf fünf Jahre.