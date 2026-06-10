Andrew Beaudet ist neuer Head of Sales für die gesamte Americas-Region bei Brompton Technology. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Digital Signage-Industrie stellt Brompton damit einen Branchenkenner ein. Nun soll er in Nord-, Mittel- und Südamerika die Beziehungen des Unternehmens ausbauen.

Seine vertrieblichen Fähigkeiten baute Andrew Beaudet aus, als er bei einem Distributor für unabhängige Hersteller arbeitete. Zudem war er zehn Jahre lang als Regional Sales Manager bei Barco tätig.

Nach zwei weiteren Stationen als Account Manager bei LG und Megapixel wechselt er nun zu Brompton.

„Andrew bringt wertvolle Erfahrung in unser Senior-Sales-Team. Sowohl sein Wissen über LED-Hersteller, als auch seine Erfahrungen, die richtige Lösung für Kunden und ihre Anwendungen zu finden, werden für unsere Expansion in Nord- und Südamerika entscheidend sein“, sagt Lotta Schiefer, Sales Director bei Brompton.

Andrew Beaudet und sein Team reisen zur Infocomm 2026 in Las Vegas. Diese findet vom 17. bis 19. Juni 2026 im Las Vegas Convention Center statt.