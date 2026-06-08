Der Kino-AV-Integrator Cine Project stellt Philipp Wolf ein. Er übernimmt zum 1. Juli 2026 die Niederlassung in Berlin und folgt damit auf Michael Spreemann.

Philipp Wolf war zuvor bei PAM/Events sowie PAM Cinema tätig.. In seiner künftigen Position soll er laut Cine Plex sein Know-how in der Kino- und Veranstaltungstechnik mit seinem vertrieblichen Wissen einsetzen.

Der bisherige Filialleiter Michael Spreemann übergibt persönlich die Tätigkeiten an seinen Nachfolger. Nach Angaben von Cine Plex bleibt Michael Spreemann dem Unternehmen darüber hinaus eng verbunden. In den kommenden Monaten übernimmt er dafür eine beratende Position, um Philipp Wolf in alle Kunden, Partner und Projekte einzuführen.

„Mit Philipp Wolf gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die technisches Verständnis mit Teamführung verbindet. Dass Michael Spreemann den Übergang persönlich begleitet, sichert die gewohnte Kontinuität in der Hauptstadtregion und unterstreicht unseren Anspruch an eine vertrauensvolle Kundenpflege“, sagt Marcel Kober, Head of Legal & Human Resources bei Cine Project.