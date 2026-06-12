Hisense Commercial Display treibt den Ausbau seines Partnernetzwerks voran. Inzwischen arbeitet der chinesische Hersteller mit mehr als 30 Digital Signage-Unternehmen zusammen. Im Fokus stehen dabei vor allem CMS-Anbieter, die ihre Software auf die Hisense-Android-Plattform portiert haben.

Mit Nordicscreen kommt nun ein vergleichsweise junger CMS-Entwickler aus Dänemark hinzu. Zuletzt konnte Nordiscreen mehrere namhafte Großkunden von Wettbewerbern im nordischen Digital Signage-Markt gewinnen.

Die cloudbasierte Plattform deckt ein breites Anwendungsspektrum ab — von klassischem Digital Signage und Menüboards über Raumbuchungslösungen bis hin zu Visitor-Management-Systemen in zahlreichen Branchen. Zu den jüngsten Referenzprojekten zählt unter anderem Burger King.

Erst vor kurzem meldete Nordicscreen zudem die vollständige Kompatibilität mit den E-Paper-Lösungen von Samsung.