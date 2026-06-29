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DBCI Q2/2026 Update

Jetzt an invidis-Umfrage teilnehmen!

Die Q2-Umfrage des Digital Signage Business Climate Index läuft an: Wir wollen von den Unternehmen der Digital Signage-Branche wissen, wie das zweite Quartal 2026 gelaufen ist. Jetzt mitmachen!
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Eindrücke der neuesten visuellen Technologien von der ISE 2026. (Foto: invidis)
Eindrücke der neuesten visuellen Technologien von der ISE 2026. (Foto: invidis)

In beratender und redaktioneller Arbeit begleitet invidis die Digital Signage-Branche. Grundlage dafür ist der Digital Signage Business Climate Index, DBCI, der den Stand der Branche quartalweise messbar macht.

Jedes Quartal beteiligen sich Hunderte von Führungskräften an der DBCI-Umfrage. Drei Minuten reichen — tragen Sie Ihre Einschätzung bei und helfen Sie uns, das Bild der Branche zu schärfen.

Die Ergebnisse erscheinen wie gewohnt kostenlos auf invidis.de. Bitte füllen Sie die Fragen bis zum 15. Juli 2026 aus. Alle Antworten fließen direkt in die Auswertung ein. Jetzt teilnehmen!

Update: In einer vorherigen Version funktionierte der Link nicht, nun kann man wieder auf die Umfrage zugreifen.