Carat, die Media- und Kommunikationsagentur aus dem Dentsu-Netzwerk, gibt die Ernennung von Jennifer Barthe zur Geschäftsführerin bekannt. In dieser Funktion soll sie eine zentrale Rolle als Integrated Client Lead – ICL – einnehmen. Sie tritt ihre neue Position mit sofortiger Wirkung an.

Mit der ICL-Rolle in der Geschäftsführung will Dentsu erstmals diese strategische Funktion etablieren, die über klassische Kundenverantwortung und -beratung hinausgeht. Ziel ist es, integrierte Beratungsansätze weiterzuentwickeln, in denen Media nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines ganzheitlichen Ökosystems gedacht wird, in enger Verzahnung mit Creative, Customer-Experience- sowie daten- und technologiegestützten Lösungen.

Mehrere Effie Awards gewonnen

Jennifer Barthe verfügt über mehr als 16 Jahre internationale Erfahrung in Strategie, Wachstum und Transformation sowie in der Führung von Kundenbeziehungen. Sie war in leitenden strategischen Rollen bei internationalen Netzwerk- und Kreativagenturen tätig, darunter Stationen in London, San Francisco und Berlin. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie für ihre Arbeit mehrfach

ausgezeichnet – unter anderem mit insgesamt neun Effie Awards.

„Mit der Dynamik von KI, neuen Technologien und immer mehr Touchpoints steigen die Ansprüche an Kommunikation massiv. Erfolgreiches Marketing braucht heute kein Nebeneinander von Disziplinen, sondern ein Operating Model, in dem Media, Kreation und Customer Experience von Beginn an integriert werden. Genau dafür steht unsere ICL-Funktion: Sie bündelt Daten, Technologie und Kreativität in einem System und macht so aus Marketinginvestitionen messbaren Business Impact für unsere Kunden – von der Idee bis zum Ergebnis. Damit setzen wir in Deutschland den Standard dafür, wie moderne, integrierte Marketingorganisationen im KI-Zeitalter geführt werden“, sagt Katja Anette Brandt, CEO von Dentsu Germany & Media Practice Lead Central Europe.

Jennifer Barthe selbst kommentiert: „Ganzheitliche Markenführung, über das gesamte Marketing-Spektrum hinweg, wird gerade in Zeiten der Medien-Fragmentierung immer wichtiger. Marketer brauchen Agenturen, die sowohl kreativ denken als auch Ideen optimal über die richtigen Kanäle amplifizieren können – sei es über

Influencer, Generative Search, Personalisierung oder starke Reichweiten-Spiele. Ich freue mich sehr, mit den Expertisen von Carat und dem gesamten dentsu-Netzwerk Ideen optimal zu entfalten und für unsere Kunden messbare Wirkung zu erzielen.“