Es ist die 37. Filiale in Niedersachsen – und die 88. in Deutschland: Die Smart-Store-Kette Tante Enso eröffnete Ende Mai im niedersächsischen Langen einen neuen Store. Mit circa 3.000 Produkten auf rund 230 Quadratmetern soll der Store vor allem die ländliche Nahversorgung mit Lebensmitteln unterstützen.

Zudem ist es – laut der Liste der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der DHBW – der tausendste 24/7-Smart Store in Deutschland.

Starke Entwicklung

Vor einigen Jahren hat das Konzept des Smart Stores Aufmerksamkeit erregt, als die ersten Test-Filialen entstanden. Nun hat sich das öffentliche Interesse ein wenig gelegt, doch die Entwicklung in den vergangenen Monaten ist beachtlich. Anfang 2025 stellte die DHBW fest, dass seit 2019 rund 600 Smart Stores in Deutschland entstanden, eineinhalb Jahre später wurde der tausendste gezählt.

Das Konzept von Tante Enso hat die ländliche Nahversorgung im Fokus und ist nach dem Prinzip der Genossenschaft organisiert. Dabei müssen sich, je nach Umgebung, mehrere hundert Menschen finden, die jeweils mindestens einen Anteil von 100 Euro zeichnen. Das war in Langen 2023 der Fall, es folgte die Bauphase und am 28. Mai 2026 die Eröffnung. Tante-Enso-Stores verfügen über jeweils feste Zeiten, in denen der Markt mit Personal betrieben wird, die restliche Zeit läuft der Laden autonom.

Zusätzlich zeigt Tante Enso, dass es weiter auf Expansion aus ist: Nach der Ankündigung von Migros, sich aus Deutschland zurückzuziehen, kündigte Tante Enso an, nach Zustimmung des Kartellamts einige Tegut-Filialen zu übernehmen. Die Stores sollen erst wie gewohnt weiterlaufen und dann in das Genossenschaftsprinzip überführt werden.