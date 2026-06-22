Das Schweizer Digital Signage-Unternehmen Spinetix ernennt den französischen Distributor Algam Enterprise zu seinem Distributor. Die Kooperation, die ab sofort in Kraft tritt, erstreckt sich über mehrere Länder: Frankreich, Monaco, Algerien, Tunesien und Marokko.

Das über Algam verfügbare Spinetix-Portfolio umfasst Hardware-Players, die Elementi Software, Spinetix Arya – ein cloudbasiertes CMS –, Lizenzen und Spinetix Hub. Zudem können Integratoren und Channel Partner somit auf technischen sowie beratenden Support von Algam zugreifen.

Algam schließt Lücke in eigenem Portfolio

Algam selbst schließt mit dem erweiterten Angebot laut Director Antoine Toublanc seine Digital Signage-Lücke in der eigenen Produktpalette.

„Mit Spinetix haben Integratoren in unserem Ökosystem Zugang zu einem kompletten Digital Signage, das gut zu Projektherausforderungen passt“, sagt Antoine Toublanc.

Laut Spinetix-CEO Franesco Ziliani ist man bereits in Frankreich in verschiedenen Verticals präsent — dazu zählen Rollouts in Stadien und Corporate-Umgebungen. Wegen Algams Netzwerk in den französischen Übersee-Territorien und Nordafrika will Spinetix dort seine Präsenz gezielt ausbauen.