Der Embedded-Computing- und IoT-Spezialist Kontron integriert die neue Intel Core Ultra Series Prozessorgruppe in seine Hardware-Architektur. Die neue Intel-Serie ist auch unter dem Namen Panther Lake bekannt.

Kontron stellt auf dieser technologischen Basis zwei neue Platinen vor: Das Hochleistungs-Computing-Board VX30101 ist speziell für Echtzeit-Prozesse konzipiert, während das kompakte 3,5-Zoll-SBC-PTL-System für reguläre Industrie-Anwendungen dient.

Die Boards kombinieren Recheneinheit, Grafikeinheit und die dedizierte Beschleunigungseinheit für AI auf einem Halbleiter. Diese Bündelung reduziert die benötigten Komponenten innerhalb der Systeme. Für Anwendungen in Digital Signage und DooH kann diese Architektur Bilddaten, Datananalyse und Steuerung lokal verarbeiten. Zudem wurden die Kosten für Produktion und System gesenkt, indem man Schnittstellen verringerte.

Marktstart für VX30101 für Q3 2026

Im sicherheitskritischen Umfeld dient das VX30101-Board für Sensorfusion und autonome Logistiksysteme. Kontron plant den Marktstart dieses Modells für das dritte Quartal 2026. Eine Implementierung in die Server-Strukturen der Harakan-Serie ist ebenfalls vorgesehen.

Kontron erschließt somit neue Anwendungsfelder durch direkte Integration leistungsfähiger Halbleiter-Architektur. „Edge AI ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber der kommenden Jahre – und mit Panther Lake verlagert sich AI-Leistung deutlich stärker ans Edge“, sagt Philipp Schulz, Vorstandsmitglied bei Kontron.