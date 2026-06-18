Ein weiteres Chaos blieb den Löwenfans nun erspart. Der Münchner VAD-Distributor Concept International half dabei, dass der neue Fanshop des TSV 1860 München im Terminal 2 am Flughafen München rechtzeitig eröffnen konnte.

Der Store sollte am 6. Juni 2026 seine Türen öffnen. Doch bei der Abnahme der technologischen Ausstattung entsprach die ursprüngliche Videowand nicht den geforderten Ansprüchen. Im Flughafen dürfen nur Screens verbaut sein, die ihre Elektromagnetische Verträglichkeit, EMV, nachgewiesen haben. Das soll sicherstellen, dass keine Funksignale gestört werden.

Fünf Tage vor Eröffnung kam der Auftrag

Fünf Tage vor der Öffnung erreichte Concept deshalb die dringende Bitte, eine konforme LED-Wall mit 136 Zoll zu beschaffen und zu installieren. Der Distributor kontaktierte wiederum den Hersteller Leyard Europe, der unter anderem in der Slowakei fertigt.

Dann ging alles sehr schnell: Am Dienstag, 2. Juni, ging der Auftrag ein, am Mittwoch wurde produziert und am Donnerstag geliefert. Eingeflogene Techniker schlossen die Installation am Freitag ab. Dann nahm der Messverantwortliche des Flughafens die Technik ab. Somit konnte am Samstag mit einer LED-Videowand eröffnet werden.

LED aus der VHC-Serie

Die LED-Wall kommt aus der VHC-Serie von Leyard. Sie ist als 5×5-Cabinet-System konfiguiert. Der Pixelpitch beträgt 1,5 Millimeter. Zudem verfügt das Display über ein Gehäuse aus einem Aluminiumdruckguss. Die vollständige Wartung ist von vorne möglich. Die Lebensdauer beträgt laut Hersteller bis zu 100.000 Stunden.

„Dieses Projekt hat gezeigt, was möglich ist, wenn erfahrene Partner eng zusammenarbeiten“, sagt Susanne Martini, Business Development Manager bei Concept. „Wir haben den Job volley angenommen und direkt verwandelt“.

Nach einem Zwangsabstieg und einer ungewissen Zukunft können sich die Löwenfans zumindest über einen neuen Fanshop freuen. Es sind ja bekanntlich die kleinen Dinge …