25 Unternehmen aus der Metropolregion Köln haben die Wirtschaftsallianz Exzellent Köln gegründet. Diese soll die Kölner Wirtschaftskraft stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankern.

Eine aktuelle Marktforschung des Kölner Instituts Rheingold zeigt: 94 Prozent der Befragten verbinden Köln mit Medien und Entertainment – die Unternehmensvielfalt, die Hidden Champions und Technologieführer der Region bleiben dagegen weitgehend unsichtbar.

Die Initiative für die Allianz ging von den Unternehmen Koelnmesse, Rhein-Energie, Netcologne und Igus aus. Unter den 21 anderen Gründungsmitgliedern befindet sich auch der führende deutsche Außenwerber Ströer, der in Köln seinen Hauptsitz hat.

Kampagne geplant

Die Arbeit der Wirtschaftsallianz soll sich an drei Handlungsfeldern zeigen: Exzellenz zeigen, Exzellenz fördern und Exzellenz entfalten. Geplant sind eine Kampagne zur Sichtbarkeit des Standorts, ein Wirtschaftssymposium sowie neue Netzwerk- und Dialogformate.

„Köln verfügt über hervorragende Voraussetzungen, um sich national und international noch stärker als innovative Exzellenzmetropole zu entwickeln. Mit Exzellent Köln wollen wir die wirtschaftlichen Stärken der Stadt sichtbarer machen und Köln noch attraktiver für Talente, Investitionen und Unternehmertum“, sagt Gerald Böse, Präsident und CEO der Koelnmesse.

In den kommenden Jahren will das Netzwerk weitere Unternehmen rekrutieren.