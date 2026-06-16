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Forté

Tobias Enders wird Managing Director Europe

Er kommt aus den eigenen Reihen, und zwar von Forté Germany: Tobias Enders wird nun als Managing Director Europe als zentraler Ansprechpartner in der globalen Führungsspitze von Forté fungieren.
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Tobias Enders ist nun Managing Director Europe bei Forté. (Foto: FORTÈ)
Tobias Enders ist nun Managing Director Europe bei Forté. (Foto: FORTÈ)

Beim international tätigen ProAV-Integrator Forté wird Tobias Enders zum Managing Director Europe befördert. In dieser Funktion wird er als zentraler Ansprechpartner in der Führungsspitze für die wachsende europäische Region von Forté fungieren und eng mit den bestehenden Führungskräften in Irland, Großbritannien, Schweden und Deutschland zusammenarbeiten. Tobias Enders berichtet direkt an Roger Patrick, Global Chief Operating Officer von Forté. und wird sich im Tagesgeschäft verstärkt auf bestehende Expansionspläne konzentrieren, darunter neue Standorte in Frankfurt und London mit umfassenden Velocity-Kapazitäten, sowie auf eine engere Abstimmung mit dem Forté-Partnernetzwerk.

Tobias Enders war zuvor Eigentümer und Geschäftsführer von GMS in Frankfurt, das im Rahmen einer Übernahme im Jahr 2025 Teil von Forté wurde. Seit seinem Eintritt hat er laut Forté  maßgeblich zum Rekordwachstum in Deutschland beigetragen, indem er die Managed-Services- und Innovationsangebote des Unternehmens vorangetrieben hat.