Beim international tätigen ProAV-Integrator Forté wird Tobias Enders zum Managing Director Europe befördert. In dieser Funktion wird er als zentraler Ansprechpartner in der Führungsspitze für die wachsende europäische Region von Forté fungieren und eng mit den bestehenden Führungskräften in Irland, Großbritannien, Schweden und Deutschland zusammenarbeiten. Tobias Enders berichtet direkt an Roger Patrick, Global Chief Operating Officer von Forté. und wird sich im Tagesgeschäft verstärkt auf bestehende Expansionspläne konzentrieren, darunter neue Standorte in Frankfurt und London mit umfassenden Velocity-Kapazitäten, sowie auf eine engere Abstimmung mit dem Forté-Partnernetzwerk.

Tobias Enders war zuvor Eigentümer und Geschäftsführer von GMS in Frankfurt, das im Rahmen einer Übernahme im Jahr 2025 Teil von Forté wurde. Seit seinem Eintritt hat er laut Forté maßgeblich zum Rekordwachstum in Deutschland beigetragen, indem er die Managed-Services- und Innovationsangebote des Unternehmens vorangetrieben hat.