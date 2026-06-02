Heinekingmedia stellt Thomas Wenderoth als neuen Chief Sales Officer ein. Damit verantwortet der Diplom-Volkswirt die Bereiche Sales, Marketing und Product Management.

In seiner neuen Position soll Tomas Wenderoth die vertriebsnahen Bereiche strategisch und operativ weiterentwickeln. Dabei soll er unter anderem die Vertriebsorganisation ausbauen und das Marketing in der anvisierten AI-First-Strategie umbauen.

Viel Sales-Erfahrung in Digital Signage

Thomas Wenderoth sammelte schon einiges an Erfahrung im vertrieblichen Bereich in der Digital Signage-Branche. Unter anderem war er Head of Global Operator Business bei Sony. Dann wechselte er zu Lancom Systems. Dort war er zuletzt als als Vice President für Business & Market Development tätig.

„Heinekingmedia bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial in dynamischen Märkten. Besonders reizvoll ist für mich der große unternehmerische Gestaltungsspielraum, um dieses Potenzial gemeinsam mit dem Team zu heben“, sagt Thomas Wenderoth.